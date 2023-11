Freizeit in Düsseldorf Was sich am Unterbacher See alles ändern soll

Düsseldorf · Viele Abschnitte am Unterbacher See in Düsseldorf waren bisher für die Öffentlichkeit gesperrt, das soll sich bald ändern. Das Ufer soll „inszeniert“ werden. Außerdem gibt es jetzt wieder Glühweinfahrten auf dem See.

29.11.2023 , 11:12 Uhr

Wie hier am Ostufer soll der Unterbacher See an mehreren Stellen optisch aufgewertet werden. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel