Im Stadtgebiet Hilden Mehr Mülleimer für Hundekot-Beutel geplant

Wenn Hundehalter die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht mittels Kotbeutel entsorgen, ärgert das spätestens den, der hineintritt. Wenn Hundehalter jedoch die Hinterlassenschaften entfernen, den Kotbeutel dann aber ins Grüne werfen, verrottet das Plastiksäckchen in der Regel erst in einigen Generationen. Das belastet die Umwelt, das ärgert neben Naturschützern und Förstern auch viele Hildener. Nicht selten jedoch finden Hundehalter keine passenden Mülleimer, um den Kotbeutel zu entsorgen – was eigentlich keine Entschuldigung sein darf. Trotzdem: Dieser Situation soll nun Abhilfe geschaffen werden.