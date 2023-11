Hilden vor 100 Jahren Falschgeld und Straßenbahn-Takt

Unter der Überschrift „Straßenbahn“ heißt es: „Um den Einwohnern von Hilden und Benrath mit Rücksicht auf die im besetzten Gebiet immer knapper werdenden Vorräte einen preiswerten Einkauf von Lebensmitteln und sonstigen Haushaltsbedürfnissen in Elberfeld zu erleichtern, wird die Rheinische Bahngesellschaft an den Hauptverkehrstagen auf der Linie Hilden-Vohwinkel nach Bedarf wieder Halbstundenverkehr einführen. Die Wagen fahren 5 Minuten vor jeder vollen Stunde an der Post in Benrath und 20 Minuten nach jeder vollen Stunde an der Gabelung in Hilden ab.“