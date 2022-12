Hilden Historisch 121 Jahre Kaufhaustradition der Familie Schnatenberg

2. Nationalsozialismus In Nummer 37 lebte der jüdische Hausbesitzer und Geschäftsmann Carl Herz mit seiner Familie. Gustav Schnatenberg hatte von Carl Herz die Schaufensterfront gepachtet. In der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde Carl Herz ermordet. Willi Schnatenberg hat sich daran 2004 in der RP erinnert: „Plötzlich fuhren Lastwagen durch die Mittelstraße. Mit voller Beleuchtung. Ab und an hielten sie an, ließen die Motoren laufen und machten einen Höllenlärm. Auf dem Weg zum Helmholtz-Gymnasium sahen wir am anderen Morgen, dass etliche Schaufenster an der Mittelstraße eingeschlagen waren und Teile der Auslagen einfach auf die Straße geworfen worden waren.“ Später erzählten die Eltern dem damals Elfjährigen, dass Herr Herz erstochen worden war. Mehr erfuhr das Kind nicht. Aber im Hinterhof, beim Müll, fand der Junge eine blutgetränkten Badezimmerteppich. Carl Herz’ Söhne Otto und Manfred wurden 1942 in Ausschwitz ermordet. Drei Stolpersteine vor dem Haus erinnern an sie. Gustav Schnatenberg kaufte das Nachbarhaus Nr. 37. Der Kaufpreis floss in Reichsmark auf Geheiß der Nationalsozialisten auf ein Sperrkonto. Nach dem Krieg meldete sich ein Rechtsanwalt und forderte im Namen der überlebenden Herz-Erben den Kaufpreis noch einmal. Die Schnatenbergs zahlten ein zweites Mal, diesmal in D-Mark.