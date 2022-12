Basketball – 2. Regionalliga TuS-Heimspiel steigt erst am Sonntag

TuS Hilden – Südwest Baskets. Weil die Stadtwerke Arena am Samstag anderweitig belegt ist, geht es für die TuS-Basketballer erst am Sonntag (14 Uhr) zu ungewohnter Stunde ins nächste Duell der 2. Regionalliga, Gruppe 1. Mit den Südwest Baskets Wuppertal gibt der Drittletzte seine Visitenkarte in Hilden ab.

10.12.2022, 13:01 Uhr

Nadine Homann ist mit ihrem Team am ungewohnten Tag zu ungewohnter Stunde im Einsatz. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Ein Gegner, der zwar nicht im Konzert der ganz Großen mitmischt, aber gleichwohl zur unangenehmen Kategorie zählt. „Es müssen alle hellwach sein“, hofft Trainerin Nadine Homann nach der Abfuhr bei den RheinStars II jetzt wieder auf ein Erfolgserlebnis in eigener Halle. Mit einem Sieg festigen die Hildener den sechsten Tabellenplatz. Eine Woche später geht es dann zum Tabellennachbarn Baskets Schwelm.

(bs)