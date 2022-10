Tat in Hilden : Jugendliche rauben 15-Jährigen am Fritz-Gressard-Platz aus

Hilden Wer hat etwas gesehen? Drei Jugendliche haben am Freitagabend einen 15 Jahre alten Hildener ausgeraubt, teilte die Polizei mit. Eine Fahndung blieb bisher ohne Erfolg.

Raub am frühen Abend in der Hildener Innenstadt – wie die Polizei am Wochenende mitteilt, ist am Freitag gegen 19 Uhr ein 15 Jahre alter Hildener auf dem Verbindungsweg zwischen Schwanenstraße/Schwanenplatz und dem Fritz-Gressard-Platz/Benrather Straße von drei etwa 16 Jahre alten Jugendlichen angesprochen worden. Die Täter forderten die Herausgabe von Bargeld und bedrohten den Jugendlichen. „Um eine körperliche Auseinandersetzung zu vermeiden, händigte der Hildener einen geringen Bargeldbetrag aus, welchen er mit sich führte. Das Trio floh anschließend mit der Tatbeute zu Fuß über die Benrather Straße und im weiteren Verlauf in Richtung Stadthalle“, erklärte ein Polizeisprecher.