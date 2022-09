Veranstaltungen im Kreis Mettmann : Das ist am Wochenende bei uns los

Das Naturschutzzentrum Bruchhausen lädt zum Erntedankfest am 2. Oktober ein. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Das Naturschutzzentrum Bruchhausen lädt zum Erntedankfest, das Ideenwerk in Wülfrath öffnet zum Maus-Türöffner-Tag, die Bläck Fööss treten in Hilden auf, der Kunstherbst in Haan startet – es wird abwechslungsreich am Wochenende.

Erntedankfest im Naturschutzzentrum Burchhausen Klima- und Biodiversitätskrise machen deutlich: es ist höchste Zeit, unser Leben einfacher, nachhaltiger zu gestalten. Einen Eindruck davon, wie das gelingen kann, gibt das Naturschutzzentrum Bruchhausen. Anlässlich des Erntedank-Sonntags am 2. Oktober bietet das Zentrum eine interessante Veranstaltung im Rahmen der Aktionstage Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) NRW 2022. Auf diese Weise kann jeder entdecken, was er für ein nachhaltiges Leben beitragen kann. Im Fokus stehen am Sonntag vor allem Lebensmittel. Zwischen 11 und 16 Uhr erwarten die Besucherinnen und Besucher deshalb regionale Streuobstwiesen-Produkte sowie Produkte aus Fairem Handel vom Eine-Welt-Laden Hochdahl. Außerdem gibt es von der „Neander Biene“ Informationen rund um Bienen und Honig und auch eine Pflanzentauschbörse gehört zum Programm. Die Outdoor-Cafeteria ist ebenfalls von 11 bis 16 Uhr für die Gäste geöffnet. Renate Späth, Vorsitzende des Fördervereins des Naturschutzzentrums Bruchhausen, sowie das gesamte Team freuen sich auf viele Besucher.

Mausöffnertag in Wülfrath Der Mausöffner-Tag steht am Montag, 3. Oktober an. In ganz Deutschland öffnen mehr als 500 Firmen und andere Einrichtungen ihre Türen, um Kindern (und ihren Eltern) einen Einblick in ihre Arbeit, Forschung oder Training zu geben. In Wülfrath ist das Ideenwerk im WIR-Haus an der Wilhelmstraße 189 mit dabei. Es öffnet seinen Makerspace, in dem Menschen auf verschiedene Art und Weise kreative Projekte umsetzen können. Es ist ein Raum für neue Ideen und Do-it-yourself-Projekte. Dazu stehen im Ideenwerk Laserdrucker, Folienplotter, Lasercutter, digitale Stickmaschine, Computerarbeitsplätze und eine Elektro-Werkstatt zur Verfügung. Es darf unter anderem gelötet werden und so gebastelte Katzen oder Eulen zum Leuchten gebracht werden.

Theater für Kinder Das Landestheater Detmold bringt am Freitag, 30. September, um 17 Uhr das Stück „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ auf die Bühne der Hildener Stadthalle, Fritz-Gressard-Platz 1. Das Stück um die Freundschaft der beiden Jungen Rico und Oskar nach dem Roman von Andreas Steinhöfel, wird im Rahmen des Landesprojektes „Kulturrucksack NRW“ gezeigt, der Eintritt ist frei. Zielgruppe des Angebots sind Kinder und Jugendliche um Alter von zehn bis 14 Jahren. In dem Stück geht es um zwei unterschiedliche Jungen, beides Außenseiter. Sie freunden sich an. Die Vorstellung ist für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren geeignet. Eine Vorabreservierung ist nicht notwendig. Informationen zu weiteren Angeboten im Rahmen von „Kulturrucksack NRW“ sind außerdem auf www.hilden.de/kulturrucksack abrufbar. Es gelten die aktuellen Regelungen im Sinne des Corona-Schutzes.

VfB Hilden gegen Fortuna Düsseldorf Das fünfte Spiel der U19-Fußball-Bundesliga steht an, der VfB Hilden empfängt am Samstag, 1. Oktober, 13 Uhr, Fortuna Düsseldorf auf der Bezirkssportanlage am Bandsbusch. Die Hildener haben in zurückliegenden Partien beispielsweise gegen Borussia Dortmund gezeigt, was in ihnen steckt – bisher hat sich ihr Einsatz jedoch leider nicht ausgezahlt. Vier Spiele, vier Niederlagen – Rang 15 in der Tabelle, nur Preußen Münster liegt noch hinter dem VfB. Gegen den Tabellenzehnten aus Düsseldorf bekommt der VfB-Nachwuchs nun die nächste Chance auf Punkte. Wenn ihnen dann auch noch viele Hildener von den Zuschauerrängen zujubeln, könnte es klappen.

Bläck Fööss Die Bläck Fööss gehören zu Köln wie der Dom. Ihre Lieder aber sind längst weit über die Grenzen des Rheinlands hinaus zu echten Evergreens geworden! „Bye Bye My Love“, „Drink doch eine met“ oder „En unserem Veedel“ – wer kann diese Klassiker nicht mitsingen? 2020 feierte die Kölsche Kultband ihr 50-jähriges Bestehen und ist nun – mit etwas Verspätung – auf Jubiläumstour unterwegs. Am Samstag, 1. Oktober, 19 Uhr Einlass, 20 Uhr Beginn, ist sie in der Stadthalle Hilden zu erleben. Wie kaum einer anderen Band ist es den Bläck Fööss gelungen, fünf Jahrzehnte unverwechselbar und erfolgreich das Publikum zu begeistern mit ihren nicht weniger als 43 Alben und den unzähligen Konzerten und Auftritten. Ihrer Musik und ihren Fans sind die Musiker immer treu geblieben. Ein wenig verjüngt, aber immer noch 100 Prozent Bläck Fööss, geht die Band auf Tour. Die Fans können auf eine Reise durch das abwechslungsreiche Repertoire der Band gespannt sein. Tickets sind erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Kunstherbst Haan Die Haaner Innenstadt und die Bahnstraße in Gruiten verwandeln sich ab dem 1. Oktober in Kunstmeilen. Am Samstag, 2. Oktober, startet der Haaner Kunstherbst dann in seine 19. Ausgabe, Künstlerinnen und Künstler gestalten mehr als 40 Schaufenster an den beiden Standorten. Eröffnet wird der Kunstherbst an diesem Samstag, 1. Oktober, um 15 Uhr an der Marktpassage. Der Kunstherbst in Haan läuft noch bis zum 23. Oktober. Für Mittwoch, 5. Oktober, lädt der Verein „Kunst in der Stadt Haan“ zum Kunstabend in die Bücherei ein. Beginn ist um 19 Uhr, das Motto lautet: „Kunst ist interessant und vielfältig.“

Jammin Rooster „Musik im Moment entstehen lassen“ heißt es am diesem Freitag, 30. September, wieder im Rockin’ Rooster Club an der Dieselstraße 5. Dort startet um 19.30 Uhr eine viereinhalb-stündige offene Session. Vom Drumset bis zum Keyboard steht alles für die Musikwilligen bereit. Der Eintritt ist frei.

Erntedankfest Urdenbach Eigentlich ist alles wie immer beim Urdenbacher Erntedankfest. Dort können sich die Besucher am Sonntag, 2. Oktober, stärken, bevor um 13 Uhr der traditionelle Festumzug startet. Für den Samstagabend im Festzelt sollen Die Höhner ab 20 Uhr für Stimmung sorgen. Vor der Party wird bereits ab 14 Uhr die Kirmes geöffnet.