Tat in Hilden : Weiterer Einbruch in Corona-Teststation

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Hilden In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in das Corona-Testzentrum an einem Möbelmarkt an der Ellerstraße eingestiegen. Es ist der zweite Einbruch in eine Teststation innerhalb weniger Tage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Schon wieder sind Unbekannte in eine Corona-Teststation in Hilden eingestiegen. Vergangene Woche meldete die Polizei einen Einbruch an der Grünstraße, in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 8.55 Uhr, drangen Täter nun in einen Container auf dem Parkplatz eines Möbelmarktes an der Ellerstraße ein.

Dazu brachen sie laut Polizei die Eingangs- und eine dahinter befindliche Innentüre gewaltsam auf. Sie nahmen einen schwarzen Laptop im Wert von rund 200 Euro mit. Der an den Türen entstandene Sachschaden dürfte den Wert der Beute deutlich überschreiten, hieß es. Hinweise an die Polizei, Telefon 02103 898-6410.

In der vergangenen Woche in der Nacht zu Donnerstag, 22. September, waren bereits Unbekannte in den Container auf dem Hildorado-Parkplatz an der Grünstraße in Hilden eingedrungen. „Hierzu brachen sie das Schloss des Containers auf, wodurch sie sich Zugang in das Testzentrum verschafften“, erklärte ein Polizeisprecher am Freitag: Der oder die Unbekannten durchsuchten den Test-Container nach Wertgegenständen und entwendeten Laptops, Bargeld und Desinfektionsmittel.