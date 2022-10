Hilden: Beratung zum Thema Stecker-Solaranlagen​

Hilden Experten der Verbraucherzentrale beraten Interessenten individuell zum Thema Stecker-Solaranlagen für Balkon und Terrasse. Die Stadt vermittelt die Termine.

Der Energieexperte der Verbraucherzentrale, erläutert am Donnerstag, 13. Oktober, 9 bis 12 Uhr, in sechs halbstündigen Terminen Funktion und Nutzen der Geräte. Die kostenlose Beratung findet telefonisch statt, hieß es weiter. Terminreservierungen und die Einwilligung zur Weitergabe der Telefonnummer nimmt Klimaschutzmanagerin Lara Müller per E-Mail an klima@hilden.de entgegen. Der Energieberater der Verbraucherzentrale NRW ruft die Interessierten zur vereinbarten Uhrzeit an.