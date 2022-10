Aktuelle Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Infizierten steigt auf mehr als 5000

Kreis Mettmann In jeder Stadt steigt die Zahl der Corona-Infektionen an, aktuell gelten deutlich mehr als 5000 Menschen im Kreis Mettmann als infiziert. Unser Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen am 5. Oktober 2022.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigte Corona-Erkrankte gab es am Mittwoch 5667, insgesamt 1192 mehr als eine Woche zuvor. Davon leben in Erkrath 486 (+94), in Haan 401 (+152), in Heiligenhaus 302 (+72), in Hilden 539 (+95), in Langenfeld 718 (+154), in Mettmann 388 (+104), in Monheim 525 (+102), in Ratingen 1009 (+183), in Velbert 1102 (+179) und in Wülfrath 197 (+55).