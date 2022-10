Tat in Hilden : Polizei fasst Kreditkarten-Betrüger in Innenstadt

Polizei fasst Kreditkarten-Betrüger in Innenstadt

Tat in Hilden

Hilden Beim Bezahlen wurde angezeigt, dass die Karte als gestohlen gemeldet ist. Der Marktleiter rief die Polizei, die den Mann mit auf die Wache nahm.

Er wollte seinen Einkauf mit einer gestohlenen Kreditkarte zahlen, wurde dann aber von der Polizei festgenommen. Am Donnerstag gegen 18.50 Uhr wollte laut Polizei ein 20 Jahre alter Mann in einem Discounter an der Mittelstraße „Nahrungs- und Genussmittel von geringem Wert mittels einer Kreditkarte“ kaufen.