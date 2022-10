Anmeldephase in Hilden startet : Eltern müssen ihre Kinder schon jetzt für Kitaplatz anmelden

Hilden Soll das Kind ab Sommer 2023 in einer Hildener Kita betreut werden, müssen sich Eltern schon jetzt darum kümmern. Die Vergabe erfolgt im Februar 2023.

Die Stadt Hilden und die Freien Träger bitten Eltern, die ab dem Kindergartenjahr 2023/2024 beziehungsweise zum 1. August 2023 einen Betreuungsplatz für ihr Kind benötigen, ihren Bedarf bis Ende November mitzuteilen. „Über das Online-Portal ,Little Bird‘ können sie sich schnell und bequem einen Überblick über geeignete Betreuungsangebote in ihrer Nähe verschaffen – zugänglich zum Beispiel als Kachel auf der Startseite www.hilden.de“, erklärte Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer.

Kita-Platzvergabe in Düsseldorf künftig per Algorithmus?

Betreuung in der Landeshauptstadt : Kita-Platzvergabe in Düsseldorf künftig per Algorithmus?

Ludes-Loer: „Eine weitere gute Betreuungsmöglichkeit für Kinder unter drei Jahren mit laufender unterjährigen Vermittlung ist die Kindertagespflege, die in Little Bird unter der Postleitzahl 40721 („Kindertagespflege Stadt Hilden, Am Rathaus 1“) gelistet ist. Auch für diese Plätze wird der Bedarf über das Online-System erfasst.“ Zusätzlich sei vor der Vermittlung ein ausgefüllter Antrag notwendig. Dieser werde den Familien separat per Mail oder auf dem Postweg zugesendet. Die entsprechenden Dokumente sowie die Ansprechpartnerinnen finden Eltern laut der Stadtsprecherin unter der Adresse www.hilden.de/tagespflege im Internet.