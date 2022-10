Spiel und Spaß in Hilden : Spielmobil weicht in Wintermonaten in Halle aus

Spielmobil weicht in Wintermonaten in Halle aus

Nach den Herbstferien starten die Indoor-Einsätze des Spielmobils im Jugendtreff am Weidenweg. Vom 20. Oktober bis zum 15. Dezember sind alle Kinder herzlich dazu eingeladen, sich donnerstags von 15 bis 19 Uhr in der trockenen Halle auszutoben und verschiedene Spielangebote wahrzunehmen, teilt die Stadt Hilden jetzt mit. Insgesamt neun Termine sind in der Halle am Weidenweg geplant.