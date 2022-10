Um Heizkosten und Stromverbrauch zu senken : Xanten gibt Bürgern Energiespartipps

Xanten In einer Broschüre der Stadt Xanten erfahren Verbraucher, wie sie die Heiz- und Stromkosten senken können. Einige Tipps wirkten vielleicht banal, aber alle seien enorm wirksam, schreibt die Verwaltung. Eine Auswahl der Empfehlungen.

Schulen, Hallenbad, Turnhallen : So will die Stadt Xanten ihren Energieverbrauch senken

Raumtemperatur Ein Absenken der Temperatur in der Nacht oder wenn niemand zu Hause sei, könne viel Geld sparen, so die Stadt. „Kaum genutzt Räume müssen ebenso niedrig beheizt werden wie Flure, Keller oder Gästetoiletten.“ Es gebe einfache Möglichkeiten, die Zentralheizung oder einzelne Heizkörper smart zu steuern, zum Beispiel mit automatischen Thermostaten oder Apps zur Steuerung.

Fenster Ältere, noch recht gut isolierende Fenster würden häufig nicht mehr luftdicht schließen, im Herbst und Winter ließen sie dann kalte Außenluft durch kleinste Spalten herein. „Einen kleinen Papierstreifen vor das Fenster zu halten, kann Ihnen zeigen, wo der Wind zieht.“ Abhilfe sei gar nicht so teuer. Zehn Meter Dichtungsband kosteten etwa zehn Euro.