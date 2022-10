Premiere im Kreis Mettmann : Erste kreisweite Klimaschutzwoche ist erfolgreich

KREIS METTMANN Ob Fahrradwaschanlage, Müllsammelaktion oder Vorträge, die Bürger zeigten großes Interesse an den Angeboten. Die gesammelten Erfahrungen fließen in die Weitere Arbeit ein.

(RP) Erstmalig fand in diesem Jahr eine kreisweite Klimaschutzwoche statt. Unter dem Motto: „Umdenken: Im Kreis dreht sich was!“ fanden in allen zehn kreisangehörigen Städten insgesamt 48 Veranstaltungen und Aktionen rund um das Thema Klimaschutz statt.

„Insbesondere die Angebote zum energieeffizienten Heizen und zur energetischen und Gebäudemodernisierung waren dieses Jahr besonders gefragt. Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise und der durch die extreme Trockenheit gestiegenen Sensibilität für den Klimawandel gibt es ein großes Informationsbedürfnis in der Bevölkerung. Die Beratungsstände der Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW, der Koordinierungsstelle Klimaschutz und Klimawandel des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen sowie des Projektes ALTBAUNEU des Kreises Mettmann waren besonders gut besucht“, so Helena Lohneis Koordinatorin der Klimaschutzwoche.

Außerdem konnten Besucher bei den vielen Mitmach-Aktionen aktiv werden, wie bei der gemeinsamen Müllsammelaktion in Erkrath und der Apfelernte der Biologischen Station Haus Bürgel in der Urdenbacher Kämpe. So konnten zum Beispiel am Stand der Westenergie in Haan Wasserstoffräder Probe gefahren oder am Stand von „Brot für die Welt“ auf der zweiten Wülfrather Klimaschutzmesse und dem kreisweiten Solartag ein frisches Getränk auf dem „Smoothie-Rad“ „erradelt“ werden.