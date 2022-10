Ferienprogramm in Mettmann : Hier gibt’s noch Angebote in den Ferien

Hier gibt’s noch Angebote in den Ferien

Ferienprogramm in Mettmann

Mettmann Das Neanderthal Museum und die Jugendförderung Mettmann haben noch ein paar freie Plätze zu vergeben. Wir haben zusammen getragen, wo noch was möglich ist.

Noch nichts vor in der zweiten Ferienwoche? Kein Problem, denn in den Ferienprogrammen gibt es noch ein paar freie Plätze. Wer mitmachen möchte, ist willkommen, beispielsweise im Neanthal Museum.

„Jäger und Sammler in der Steinzeit“ treffen sich am Dienstag, 11. Oktober, um 9 Uhr auf dem Museumsvorplatz. Der Tag startet mit einer Schnitzeljagd im Wald, die Teilnehmer lesen Tierfährten, sammeln Nüsse und Blätter. Gestärkt durch das Mittagessen im Museumscafé bedrucken sie nachmittags mit den gesammelten Blättern Stofftaschen und jeweils ein T-Shirt. Abschließend komponieren die Jäger und Sammler mit den Stöckchen aus dem Wald steinzeitliche Rhythmen und haben Zeit für gemeinsame Spiele im Wald. Um 16 Uhr endet der Tag vor dem Museum.

Einen Tag später, am Mittwoch, 12. Oktober, geht es um 9 Uhr in die Steinzeitwerkstatt, Die Kinder bestaunen die Größe der echten Mammutknochen, erforschen weitere Tierknochen und fühlen kuschelige Felle. Die Gruppe besucht die Tiere des eiszeitlichen Wildgeheges, stärkt sich mit einer warmen Mahlzeit im Museumscafé, streift durch die Ausstellung und fertigt aus Ton eiszeitliche Tiere an. Um 16 Uhr endet der Tag vor dem Museum.