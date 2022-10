Siegehrung Stadtradeln in Geldern : 193.000 Rad-Kilometer für den Klimaschutz

Heinz-Theo Angenvoort und Bärbel Wolters (3. und 5. von links) überreichten Siegerurkunden und Stadtgutscheine an die erfolgreichsten Stadtradler. Foto: R. Bechhaus Foto: Stadt Geldern/Ruediger Bechhaus

Geldern Die Stadt Geldern ehrte am Sonntag am Drachenbrunnen ihre erfolgreichen „Stadtradler“. In Geldern waren in diesem Sommer 1161 Radler aktiv.

Erneut zu einem schönen Erfolg wurde die Aktion „Stadtradeln“. Fast 7000 Teilnehmer sparten im Kreis Kleve durch ihren Einsatz zumindest rechnerisch umgerechnet rund 210 Tonnen CO-2 ein. 1,36 Millionen Kilometer radelten die Teilnehmer aus dem Kreis, in dem sich alle 16 Kommunen an der Aktion beteiligten.

Die Stadt Geldern bedankte sich mit einer öffentlichen Ehrung anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags bei den Teilnehmern, die die Stadt auf einen starken dritten Platz auf Kreisebene platzierten, diesmal hinter Kleve und Goch. Heinz-Theo Angenvoort, Mobilitätsexperte im Gelderner Rathaus: „In Geldern waren 1161 Radler aktiv. Damit wurde die Zahl der Teilnehmer des Vorjahres deutlich überboten, als noch 798 Menschen in die Pedale getreten haben. Diese Steigerung freut uns natürlich sehr.“ Auch die Zahl der Teams, so Angenvoort weiter, stieg von 54 im Vorjahr auf 72 im aktuellen Wettbewerb. Diese waren aufgerufen, unter dem Motto „Kilometer für Kilometer Geld sparen“ möglichst viele Wege mit dem Rad zurückzulegen – umweltfreundlich und mit der Gewissheit, auch etwas Gutes für die eigene Gesundheit zu tun.