Erfolgreiche Absolventen : Kreisfeuerwehrschule entlässt den ersten Jahrgang

Monheim/KREIS METTMANN Die Nachfrage nach der Ausbildung in der neuen Ausbildungsstätte in Mettmann ist groß, der Lehrplan anspruchsvoll. Künftig soll alle sechs Monate ein Lehrgang starten.

Große Ehrung für 27 angehende Feuerwehrmänner. Als erster Lehrgang der im vergangenen Jahr eröffneten Feuerwehrschule des Kreises Mettmann beendeten sie erfolgreich die 18-monatige Ausbildung zum Brandmeister. In einem feierlichen Akt in der Übungshalle der Feuerwehrschule überreichte Kreisdirektor Philipp Gilbert den Absolventen nun ihre Zeugnisse samt Urkunde.

Die Absolventen des ersten Lehrgangs stammen aus sieben Städten des Kreises Mettmann und von den Feuerwehren Dormagen und Pulheim. „Wir haben inzwischen eine so starke Nachfrage, dass wir in Zukunft alle sechs Monate mit einem neuen Lehrgang starten wollen. Das zeigt, dass hier in der Kreisfeuerwehrschule gute Arbeit geleistet wird“, freut sich Kreisdirektor Gilbert.

„Die Schule hat sich große Mühe gegeben, uns eine facettenreiche Ausbildung zu ermöglichen und uns optimal auf das Berufsleben vorzubereiten. Ich blicke nur positiv auf meine Zeit an der Feuerwehrschule zurück“, sagt Absolvent Simon Regelin von der Feuerwehr in Monheim. Er ist einer von zwei Monheimern, die im April 2021 an der neuen Schule ihre Ausbildung zum Brandmeister begonnen haben. „Die Ausbildung ist sehr rund und vielfältig“, sagt auch Monheims Feuerwehr-Chef Torsten Schlender, „zumal es ja ein Pilotprojekt war.“ Auch das Feedback der Schüler sei positiv gewesen. die Stadt Langenfeld Langenfeld lässt ihre hauptamtlichen Feuerwehrleute in Bochum ausbilden.