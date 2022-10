Musik in Mettmann : Echtes „Savoir-Vivre“ mit Musik-Duo in Metzkausen

Echtes „Savoir-Vivre“ mit Musik-Duo in Metzkausen

Musik in Mettmann

Lutz Strenger (r.) und Lothar Meunier spielen in Metzkausen. Foto: RP/Geschichtsverein

Mettmann Der Bürgerverein lädt zu einem französischen Abend ein. Dafür hat er das Duo „French Connection“ gewonnen. Es gibt auch passende kulinarische Leckereien.

„Herbst-Blues? Nicht mit uns“ – das hat sich der Bürgerverein Metzkausen vorgenommen und veranstaltet am Freitag, 14. Oktober, eine musikalische Reise durch Frankreich . Die Besucher erwartet im Pfarrsaal des Ökumenischen Gemeindezentrums, Gartenkampsweg 4, eine bunte Melange aus Chansons, den Liedern der Provence und französischen Spezialitäten für den Gaumen. Die Veranstalter laden dazu ein, für einen Abend den Alltag hinter sich zu lassen.

Die beiden Musiker sind im Kreis keine Unbekannten. Erst kürzlich gaben sie ein Gastspiel in der Nachbarstadt Wülfrath vor ausverkauftem Haus. Dort entführten sie das Publikum musikalisch in die französische Hauptstadt Paris. Zum stilechten französischen Lebensgefühl gehört natürlich auch das Akkordeon. Das wird selbstverständlich auch beim Konzert in Metzkausen erklingen.