Aktion in Wülfrath : Andacht und Musik zum Weltmädchentag in Düssel

Andacht und Musik zum Weltmädchentag in Düssel

Aktion in Wülfrath

Wülfrath Seit vielen Jahren wird im Oktober der Weltmädchentag begangen. Dieses Jahr feiert sein 10-jähriges Bestehen. Hierzu wurden in den Vorjahren historische Gebäude pinkifiziert, um auf die Rechte von Mädchen weltweit aufmerksam zu machen.

Doch der Krieg in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf die Planung von Plan International. Die Bundesregierung hat beschlossen, von September bis Februar die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden einzustellen, um Energie zu sparen. Daher wurde die Aktion in Wülfrath umgestaltet.

Am Sonntag, 9. Oktober, startet der Weltmädchentag um 18 Uhr mit einer Andacht in St. Maximin in Düssel. Im Anschluss findet vor der Kirche ein Rahmenprogramm statt. Hartmut Lubberich spielt Akkordeon, ein Flötentrio untermalt den Abend mit Musik und eine Bauchtanzgruppe führt Tänze auf. Zudem werden Bratwürste, Brezeln und Getränke für den guten Zweck verkauft.