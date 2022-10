Kunst in Wülfrath : Ein Stück Asien im Rathausfoyer

Kunst in Wülfrath

Wülfrath Auf seinen Reisen hat Frank Thomas Müller seine Kamera immer griffbereit. Nun stellt er im Rathaus ausgesuchte Porträts von Menschen aus Asien aus.

Sie gucken den Besucher des Rathauses direkt an: die „Gesichert Asiens“. So heißt die neue Ausstellung, die ab sofort im Rathaus-Foyer zu sehen ist. Der Wülfrather Hobbyfotograf Frank Thomas Müller zeigt damit Fotos, die während seiner Reisen in asiatische Länder entstanden sind. Bereits seit dem 14. Lebensjahr beschäftigt er sich mit der Fotografie.