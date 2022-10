In Erkrath und Mettmann : Gespräche zum Welthospiztag

Silke Kirchmann leitet das Franziskus-Hospiz in Erkrath. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath/Mettmann Am Samstag informieren Erkrather Aktive an vier Standorten, darunter auch in Mettmann. An Sonntag gibt es einen Gedenkgottesdienst in der Neanderkirche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(hup) Jährlich wird am zweiten Samstag im Oktober der Welthospiztag begangen. In diesem Jahr fällt dieser Termin auf den 8. Oktober. Um auf seine wichtige Arbeit aufmerksam zu machen, ist das Erkrather Franziskus-Hospiz Hochdahl an diesem Tag an vier Standorten präsent. Das Motto des Welthospiztags am kommenden Samstag, 8. Oktober, lautet „Hospiz kann mehr.“ Vor dem Hintergrund der anhaltenden Sterbehilfedebatten möchte auch das Franziskus-Hospiz Hochdahl (FHH) zeigen, was Hospizarbeit und Palliativversorgung – alternativ zur derzeit intensiv diskutierten Suizidbeihilfe – zu leisten vermögen. An vier Standorten werden Mitarbeitende des FHH am Samstag zwischen 10 und 13 Uhr präsent sein: am Hochdahler Markt (neben Edeka) in Hochdahl, am Bavierzentrum in Alt-Erkrath, am Neuenhausplatz in Unterfeldhaus und vor dem Büro des Ambulanten Hospiz- und Beratungsdienstes in Mettmann, Mühlenstraße 15. „Wir freuen uns darauf, mit Bürgern ins Gespräch zu kommen,“ sagt Koordinatorin Christiane Dommach.