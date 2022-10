Tag der offenen Tür in Hilden : Hospizbewegung stellt Aktivitäten vor

Hilden Unter dem Motto „Hospiz kann mehr“ möchte die Hospizbewegung Hilden anlässlich des Hospiztages am Samstag, 8. Oktober, von 10 bis 14 Uhr ihre Aktivitäten vorstellen. In jedem Büro der Räumlichkeiten am Nove-Mesto-Platz 3a soll ein bestimmtes Thema veranschaulicht werden.

So stehen beispielsweise die Beratung zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, die Ehrenamtliche Hospizbegleitung, Tätigkeiten als Ehrenamtlicher Hospizhelfer, der Verein und die Stiftung sowie die Tätigkeit in der Trauerarbeit im Fokus. Jeder Besucher findet zu den genannten Themen Informationen, Ansprechpartner und bei Bedarf die Möglichkeit sich anzumelden, um vertiefend die Angebote nutzen zu können, teilt die Hospizbewegung mit. Die Idee dahinter: Wer sich ein eigenes Bild von den Angeboten gemacht hat, hat es viel leichter, sich in einer Krisensituation vertrauensvoll an das Hospizbüro zu wenden. Das Motto „Hospiz kann mehr“ sei zudem Hinweis auf eine lange Geschichte der Hospizbewegung in Deutschland und weltweit – Hospiz kann heute mehr als in den Anfängen vor inzwischen mehr als dreißig Jahren. Zusätzlich zum Tag der offenen Tür in den eigenen Räumlichkeiten gibt es noch einen allgemeinen Infostand während es Wochenmarktes auf der Itterbrücke.