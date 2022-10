Hilden : Stadt sucht nach Parkplätzen für Lastenräder

Es gibt in Hilden offenbar immer mehr Lastenräder. Foto: dpa/Sina Schuldt

Hilden Drei der Abstellmöglichkeiten sollen in der Innenstadt, eine am Nordmarkt und eine am Nahversorgungszentrum St.-Konrad-Allee entstehen, wünscht sich die Politik.

Die Verwaltung prüft die Errichtung von fünf möglichst überdachten Lastenfahrradabstellplätzen und sucht dafür passende Örtlichkeiten. Das hat die Politik nun auf Antrag der Grünen beschlossen.

Drei der Abstellmöglichkeiten sollen in der Innenstadt, eine am Nordmarkt und eine am Nahversorgungszentrum St.-Konrad-Allee entstehen. In Hilden nimmt die Zahl der im öffentlichen Raum wahrnehmbaren Lastenräder zu, erklärte die Verwaltung. Lastenräder gebe es mit und ohne E-Antrieb. Sie sind deutlich größer, breiter und oft auch höher als normale Fahrräder, daher können sie in der Regel nicht auf normalen Fahrradstellplätze abgestellt werden. Auch der Wert der Lastenräder ist meist deutlich höher als bei normalen Fahrrädern.