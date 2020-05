Brandbekämpfung : Wenn der Akku brennt, brennt der Baum

Einsatz der Feuerwehr: Ein Elektroauto ist beim Aufladen neben dem Haus in Brand geraten. In Hilden und Haan gab es das bisher zum Glück noch nicht. Foto: dpa/-

Hilden/Haan Die Feuerwehren in Hilden und Haan sind auf den Brand von Elektroautos vorbereitet – startet in den Batterien allerdings eine Kettenreaktion, ist Hilfe vom Kreis erforderlich. Denn dann müssen die Autos 24 Stunden „abtauchen“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Clement

Dieses Szenario möchte kein Brandbekämpfer gerne erleben: In einem Postverteilerzentrum im niedersächsischen Peine sind vor etwa zwei Wochen sechs Elektrofahrzeuge ausgebrannt. Die Löscharbeiten zogen sich über Stunden, weil Kurzschlüsse in den Akkus der Autos die Brände immer wieder anfachten. Ein Kran musste die Wracks schließlich in mit Wasser geflutete Container setzen. geschätzter Schaden: 300.000 Euro.

Im Haaner Feuerschutz-Ausschuss wollte die Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan jetzt wissen: „Sind wir auf den Brand von E-Autos vorbereitet?“ Feuerwehrchef Carsten Schlipköter bemühte zunächst die Statistik: „Wir hatten bisher noch keinen Fall, in dem ein Elektroauto gebrannt hätte“, berichtete er. Und selbst wenn es mal passiere, werde es vermutlich harmlos verlaufen, weil die Lithium-Ionen-Akkus, die das eigentliche Problem darstellten, von den Herstellern sehr feuersicher eingebaut seien.

Info Diese Norm regelt den Brandschutz beim E-Auto Die „UN-Regelung 100“ umfasst Normen zur Eindämmung von Brandgefahr. Alle Kfz müssen diese Normen erfüllen. E-Autos müssen demnach eine intensive Prüfung zur Brandentwicklung bestehen, sonst werden sie nicht zugelassen.

Sollte der Fall allerdings doch einmal eintreten, stehen die Brandbekämpfer gleich vor mehreren Problemen, wie auch Hildens Feuerwehrchef Hans-Peter Kremer bestätigt. „Grundlegend ergibt sich bei allen Bränden von E-Fahrzeugen die Gefahr von Stromschlägen“, sagt er. In der Ausbildung lernten die Feuerwehrleute deshalb, welche Abstände sie einhalten und wo sie das Fahrzeug berühren können.

Brennt der Akku, dann brennt gewissermaßen gleich der Baum. Manchmal sei es notwendig, das gesamte Fahrzeug für bis zu 24 Stunden im Wasser zu versenken, heißt es bei der Feuerwehr Hilden. Das sei über so genannte Abrollbehälter (große Container) möglich. Auch Haan besitzt einen solchen Behälter. Allerdings muss man ein brennendes Fahrzeug dort auch erst einmal hineinbekommen, weiß Carsten Schlipköter. Sein Hildener Kollege ergänzt: „Vor allem wenn das Fahrzeug womöglich noch in einer Ecke einer Tiefgarage geparkt ist.“

Bei einer tatsächlichen Kettenreaktion durch die Batterie sind beide Feuerwehren auf Hilfe aus der Kreisgemeinschaft angewiesen, weil sie über keine Wechselladerfahrzeuge verfügen. „Wir können die Autos ja schlecht von Hand in den Behälter heben“, sagt Schlipköter. Für solche Fälle gebe es aber die Kreisgemeinschaft der Feuerwehren, die solche Anschaffungen immer eng abspreche.

Dem ADAC zufolge geraten Autos übriges am häufigsten in Brand, wenn Kraftstoff oder Öl austritt und auf heiße Autoteile gelangt. Beim E-Auto ist so etwas nahezu ausgeschlossen.

Auch in Hilden haben schon Elektrofahrzeuge gebrannt – laut Feuerwehr allerdings keines davon so, dass der Akku mit betroffen gewesen wäre.