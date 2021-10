Uniformen und Tatütata : Zu Besuch bei der Feuerwehr

Bedburg Hau Die Kinder vom St. Markus Kindergarten haben die Feuerwehr in Bedburg-Hau besucht. Ein Blick in ein Feuerwehrauto durfte auch nicht fehlen.

Dabei ging es nicht nur ziemlich munter zu, sondern auch sehr informativ: Brandschutzbeauftragter Tobias Lamers, Marius Howald und Tim Blesting erklärten den Kindern, worauf sie bei der Arbeit als Feuerwehrmann zu achten haben. Auch erfuhren die Kleinen, wie sie sich selbst im Falle eines Feuers zu verhalten haben. Auch erklären ihnen die Feuerwehrmänner, wer alles in der Uniform steckt: „Wir sind 160 Leute, junge Männer und Frauen, aber auch Mamas und Papas bei der Feuerwehr in Bedburg-Hau“, erzählte Tobias Lamers. Ihr Ziel sei es, den Kindern zu zeigen, dass sie keine Angst vor ihnen in ihrer Uniform haben müssen, ergänzt er.