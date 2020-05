Polizei bittet um Mithilfe : Ladendieb schubst Zeugen um und flieht

Die Beute des Mannes: Aufsätze für elektrische Zahnbürsten im Wert von 375 Euro. Auf seiner Flucht schubst er Zeugen aus dem Weg, die ihn festhalten wollten. Der Unbekannte kann entkommen.

Ziemlich rabiat ist ein Ladendieb gegen mehrere Zeugen vorgegangen, die ihn aufhalten wollten. Wie die Polizei mitteilt, hat die Kundin eines Drogeriemarktes an der Mittelstraße den Mann dabei beobachtet, wie er mehrere Gegenstände in seine steckte. Als er daraufhin fluchtartig zum Ausgang ging, machte die Frau andere Kunden auf den Diebstahl aufmerksam.

Mehrere Menschen stellten sich dem Ladendieb daraufhin in den Weg, um ihn an der Flucht zu hindern. Der Mann schubste sie jedoch zur Seite und konnte in Richtung Markt/Fritz-Gressard-Platz fliehen, so die Polizei. Verletzt wurde dabei niemand.