Stadtbücherei Hilden : Bücherei öffnet wieder für Besucher

Die Bücherei zog am 15. Januar 1994 in den Neubau am Nove-Mesto-Platz 3 ein. Entwurf: Hans Strizewski. Baukosten 6,1 Millionen Euro. Foto: RP/Christoph Schmidt

Hilden Ab Donnerstag, 4. Juni, können bis zu 20 Nutzer gleichzeitig 30 Minuten stöbern. Ältere Leser können Medien auch vorbestellen und zu einem festen Termin im Windfang der Bibliothek am Nové-Mesto-Platz abholen.

Dienstags und donnerstags, 15 bis 19 Uhr, mittwochs und freitags, 11 bis 15 Uhr, sowie samstags, 10 bis 14 Uhr, können sich jeweils bis zu 20 Personen gleichzeitig in dem Gebäude am Nove-Mesto-Platz aufhalten. „Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht. Um gegebenenfalls eine Infektionskette nachvollziehen zu können, werden alle Gäste am Eingang registriert“, erklärt Silke Liesenkloß weiter. „Zusätzlich wird es für Risikogruppen weiter den Abholservice geben.“ Ältere Menschen sowie solche mit Vorerkrankung können Medien bestellen und zu einem festen Termin im Windfang der Bibliothek abholen. Dafür mailen sie Büchereiausweis- und Telefonnummer sowie Verfasser, Titel und Buchungsnummer an stadtbuecherei@hilden.de.