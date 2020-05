Spielplatz : Neue Spielkombination am Nordmarkt ist freitgegeben

Neue Spielkombination am Nordmarkt ist freitgegeben

Die neue Kletterlandschaft auf dem Spielplatz am Nordmarkt in Hilden wartet jetzt auf Kinder ab sechs Jahre. Foto: Stadt Hilden

Hilden Pünktlich zum langen Pfingstwochenende hat die Stadt Hilden das neue Klettergerüst auf dem Spielplatz am Nordmarkt für Kinder ab sechs Jahre freigegeben.

Mittwoch gab ein externer Spielplatzprüfer grünes Licht. „Das Spielgerät stand bereits Anfang Mai, aber vor dem ersten Einsatz musste noch das Fundament abbinden“, berichtet Christine Wedderwille vom Tiefbau- und Grünflächenamt. Ab sofort können sie die Vier-Turm-Anlage mit blauen, roten und grünen Metallpfosten in Beschlag nehmen. Die dazugehörigen Holzpodeste haben verschiedene Größen und Formen. Außerdem gibt es ein großes buntes Netz zum Klettern und Liegen, eine Rutsche, Kletter- und Balancierpfosten, Schwingteller, eine Tellerbrücke, einen doppelten Hangelbalken mit Halteringen, einen Pendelaufgang sowie Leiteraufstiege. Kleine Kinder können im unteren Bereich mit dem Thema Markt an Verkaufstheke und Regalen spielen. „Bei der Planung der neuen Spielkombination haben wir uns an den Wünschen der Kinder orientiert“, berichtet Christine Wedderwille.