Saisoneröffnung : Das Waldbad macht sich schick

Hilden Mitarbeiter der Stadtwerke bereiten das Freibad zwischen Hilden und Haan für die Wiedereröffnung vor. Die Corona-Krise hatte den Zeitplan durcheinander gewürfelt. Momentan erarbeitet der kommunale Versorger ein Konzept, das kommende Woche in den politischen Gremien verabschiedet werden soll.

Wasser marsch – langsam füllt sich das 4,66 Meter tiefe Bassin am Sprungturm als letztes der drei großen Becken im Waldbad. Der Pegel steigt Stunde um Stunde an. „Es dauert etwa zwei Tage, bis das Becken komplett voll ist“, erklärt Rexhep Hajredini. Er ist einer der Stadtwerkemitarbeiter, die momentan das Waldbad an der Elberfelder Straße für die Wiedereröffnung fit machen.