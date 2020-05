Hilden : Bauarbeiter aus vier Meter Höhe abgestürzt

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Hilden Ein Bauarbeiter ist am 11. Mai gegen 16 Uhr auf einer Baustelle im Gewerbegebiet Nord (neben dem Autokino) am Autobahnkreuz Hilden aus vier Meter Höhe abgestürzt. Die Feuerwehr Hilden eilte dem Schwerverletzten zur Hilfe. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.