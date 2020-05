Stadt bedankt sich : Ein Ständchen aus luftiger Höhe

Martin Weidner spielt Trompete am Rathaus in luftiger Höhe. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Für einen Moment stand das Leben in der Innenstadt am Dienstagnachmittag still: Martin Weidner spielte den Wermelskirchenern aus etwa 22 Meter Höhe ein Ständchen. Die Feuerwehr hatte den Musiker mit der Drehleiter über die Dächer gebracht.

Dort stimmte der Posaunist erst einen Teil der „Ode an die Freude“ und dann das Bergische Heimatlied an.

„Wir wollen uns als Stadt bei den Bürgern bedanken“, erklärte Thomas Marner, Technischer Beigeordneter. Es sei ein Dankeschön für das Einhalten der Regeln, für das Aushalten der Beschränkungen, den unkomplizierten Umgang mit der Verwaltung und für das Miteinander in der Krise. „Das klappt bei uns hier in der Stadt wirklich gut“, fasste Marner zusammen.

Am Fuße der Drehleiter achtete Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann mit seinem Team darauf, dass die Abstände trotz der besonderen Aktion eingehalten werden. Viele Passanten machten einen kurzen Stopp, blickten Richtung Himmel und lauschten den Melodien, die über die Dächer klangen. Die Aktion soll demnächst in Dhünn und Dabringhausen wiederholt werden. resa/Foto: Jürgen Moll

(resa)