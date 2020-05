Corona-Krise : Kinder freuen sich auf die Spielplatz-Öffnung

Auf dem nagelneuen Mammut am Spielplatz Kastanienweg darf am Donnerstag erstmals offiziell gespielt werden. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Am Donnerstag lassen die Städte Haan und Hilden das Absperrband an den Spielplätzen abnehmen und geben sie wieder frei. Sie waren wegen der Corona-Krise seit Wochen gesperrt. Die Verwaltungen setzen auf das Verantwortungsbewusstsein der Eltern.

Das rot-weiße Band flattert nur noch kurz im Wind, bevor es am Donnerstag von allen Spielplätzen in Haan und Hilden verschwindet. „Ich bin sehr froh, dass wir den Kindern wieder diese Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten bieten können“, erklärt Haans Bürgermeisterin Bettina Warnecke.

Ihre Hildener Kollegin Birgit Alkenings freut sich ebenfalls: „Eltern und Kinder müssen in diesen Tagen enorme Belastungen aushalten und haben durch ihr vernünftiges und vorsichtiges Verhalten mit dazu beigetragen, dass die Zahl der Neuinfektionen in Hilden in etwa konstant geblieben ist. Ich bin überzeugt davon, dass sie auch auf den Spielplätzen verantwortungsvoll handeln werden.“