Haan : Weihnachtsmarkt lockt ins Friedensheim

Bis Sonntag dauert der dritte „Waldemarkt“ auf dem Gelände an der Deller Straße.

Geschäftiges Treiben am Donnerstagnachmittag rund um die Cafeteria des Friedensheims. Für den dritten Weihnachtsmarkt – den „Waldemarkt“ – sind alle 13 Holzhäuser festlich geschmückt. Vier Tage lang präsentieren sie alles, was einen schönen und familiären Weihnachtsmarkt ausmacht, von gesiedeter Seife über Gedrechseltes bis zur Zuckerwatte. Zur Eröffnung sangen die Kinder des evangelischen Kindergartens Gruiten fröhliche Weihnachtslieder. Und die Interims-Einrichtungsleiterin Gisela Neldner freute sich, ihren ersten Friedensheim-Waldemarkt eröffnen zu dürfen. Seit Ende August pendelt sie regelmäßig zwischen dem Bethesda-Altenheims der Fliedner-Stiftung in Ratingen-Lintorf, wo sie Einrichtungsleiterin ist, und dem Haaner Friedensheim.

Was die Weihnachtsmarkt-Vorbereitungen anbelangt, sind in den letzten Wochen alle Fäden bei Mechthild Marx, der Leiterin des Sozialen Dienstes, zusammengelaufen. Seit 35 Jahren arbeitet sie im Friedensheim. Gefordert werde sie „mehr denn je“, sagt die Gruitenerin. 1984 sei sie die einzige in dieser Aufgabe gewesen. Jetzt arbeiten 21 Kollegen im Sozialen Dienst für insgesamt 184 Bewohner, sagt die 58-jährige. Das enge Netz der Freunde des Friedensheims und die Erfahrung charakterisieren auch wieder das dritte Weihnachtsmarkt-Programm. Anita Kleiner aus Wuppertal sorgt mit ihrer Drehorgel für Stimmung. Gleich am ersten Tag konnten Kinder Plätzchen backen und spielten Schüler der Musikschule auf der Querflöte. Am Freitag kommt um 15 Uhr der Nikolaus in Begleitung von Engel und dem Eichhörnchen Waldemar. Danach dürfen die Kinder im Blauen Saal basteln. Ab 17 Uhr singt der Spontanchor des Seniorennetzwerks „Wir sind Haan“ und wartet mit einem eigens getexteten Lied auf das Weihnachtsmarkt-Maskottchen Waldemar auf. Am Samstag zaubert ab 15 Uhr Hajo für die Kinder und in der Cafeteria spielt Jasmin Hoinka weihnachtliche Musik auf der Geige. Ein Krippenspiel der Bewohner und Mitarbeiter steht für 17 Uhr auf dem Programm. Den ganzen Sonntag können Kinder mit der Kutsche fahren. Der russische Balaleikaspieler Sergej Nossow spielt ab 14 Uhr und um 17 Uhr singt Rüdiger Schima, weihnachtliche Lieder und Schlager.