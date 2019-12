Unfall in Haan : Unfall beim Wendemanöver

Zwei Verletzte und rund 12.000 Euro Schaden. Das ist die Bilanz eines Umfalles, der sich Mittwochabend in der Haaner Innenstadt ereignete. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befuhr gegen 18.20 Uhr ein 51-jähriger Haaner mit seinem Opel die Bahnhofstraße in Richtung Zentrum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken