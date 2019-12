Unterkünfte Deller Straße : Kampf um die Sanierung geht weiter

Haupt- und Finanzausschuss diskutiert kontrovers über die städtischen Unterkünfte.

Ein Dringlichkeitsantrag der Wählergemeinschaft lebenswertes Haan (WLH) sorgte am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss für kontroverse Diskussionen: Die WLH forderte die Aufhebung des Ratsbeschlusses, die städtische Unterkünfte für Wohnungslose an der Deller Straße 90, 90a und 90b für knapp 1,3 Millionen Euro zu sanieren. Da eine zusätzlich geplante vorläufige Sanierung mit 98.000 Euro zu Buche schlagen würde, möchte die Wählergemeinschaft nicht in marode Substanz investieren, sondern forderte einmal mehr einen Neubau.