Bürgerstiftung : 5000 Euro für Kipkel-Projekt in Haan

5000 Euro für Kipkel-Projekt in Haan

Gute Nachricht für das Präventionsprojekt Kipkel, das Kinder psychisch kranker Eltern unterstützt: Die Bürgerstiftung für Haan und Gruiten fördert die Arbeit von Kipkel in der Gartenstadt mit einem Betrag von 5000 Euro.

Die Geldübergabe hat vor einigen Tagen in den Praxisräumen von Kipkel an der Walder Straße 5-7 in Haan stattgefunden, wie Kipkel mitteilt. Das Präventionsprojekt Kipkel ist ein eingetragener Verein und auf Zuwendungen sowie Spenden von privater Seite angewiesen. Mehr als Dreiviertel seines finanziellen Bedarfs seien nicht durch öffentliche Zuwendungen gedeckt, erklärt Peter Strässer vom Kipkel-Vorstand weiter. Das Geld wird ausschließlich für Haaner Kinder genutzt.