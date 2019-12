Säureanschlag auf Innogy-Manager in Haan : Staatsanwaltschaft akzeptiert Freilassung von Verdächtigem

Säureanschlag auf Innogy-Manager in Haan

Haan Der Verdächtige im Fall des Säureanschlags auf den Innogy-Manager Bernhard Günther in Haan ist freigelassen worden. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal will keine Beschwerde einlegen.

„Wir werden keine Beschwerde einlegen“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Das Wuppertaler Landgericht hatte am Freitag die Freilassung des Mannes angeordnet. Es liege kein dringender Tatverdacht vor. Das Gericht kritisierte, dass Günther von einer privaten Sicherheitsfirma Fotos eines einzigen Mannes als mutmaßlichen Täter vorgelegt worden seien.

Ein anonymer Zeuge, der sich an einen Rechtsanwalt gewandt habe, sei nicht bereit, sich einer gerichtlichen Befragung zu stellen. Seine Angaben seien somit nicht überprüfbar.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Mittwoch zudem Informationen von „Spiegel Online“, wonach ein Vergleich der DNA des Verdächtigen mit den am Tatort gefundenen Spuren keine Übereinstimmung erbracht habe.

Ein Sprecher Günthers hatte die Freilassung kritisiert: „Diese Entscheidung war für uns so nicht zu erwarten und ist für Herrn Günther schwer nachvollziehbar. Er ist erschüttert.“

Der Innogy-Finanzchef war am 4. März 2018 nach dem Joggen in der Nähe seines Wohnhauses in Haan bei Düsseldorf von Vermummten überfallen und mit hochkonzentrierter Säure übergossen worden.