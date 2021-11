Mit Glühwein und 3G : Weihnachtsmarkt in Essener Stadtteil Steele gestartet

Weihnachtsmarkt in Essener Stadtteil Steele gestartet

Ein Schild mit der Aufschrift „Reibekuchen“ leuchtet an einem Stand auf einem Essener Weihnachtsmarkt. Foto: dpa/Mona Wenisch

Essen Genau 50 Tage vor Heiligabend haben sich einige Menschen in Nordrhein-Westfalen auf einem Weihnachtsmarkt in Essen schon auf die Weihnachtszeit eingestimmt.

Mit Glühwein, gebrannten Mandeln und Zuckerwatte öffnete der Weihnachtsmarkt im Stadtteil Steele am Donnerstag als wohl einer der ersten in Nordrhein-Westfalen. „Endlich geht es wieder los“, sagte eine Standbetreiberin.

Im Schein der Lichterketten war der Kaiser-Otto-Platz im Essener Süden am Donnerstagabend gut besucht. Rund 70 Stände boten Essen , Trinken, Deko und andere weihnachtliche Waren an.

Wegen der Corona-Lage gilt auf dem Markt die sogenannte 3G-Regel, das heißt: Nur Geimpfte, Genesene und Getestete dürfen den Weihnachtsmarkt besuchen, und der Veranstalter muss dies stichprobenartig kontrollieren. Am Donnerstagabend streiften auch Polizisten über den Platz.

Eine zunächst angedachte Auflage, zumindest an Samstagen den Bühnenbereich abzusperren, um den Einlass kontrollieren zu können, sei wieder verworfen worden, sagte der Vorsitzende des Initiativkreises City Steele, Léon Finger, im Vorfeld des Weihnachtsmarktes der dpa. Auf den beliebten Hubschrauberflug des Nikolauses muss allerdings in dieser Adventszeit verzichtet werden. Am Totensonntag (21. November) öffnet der Weihnachtsmarkt erst um 18.00 Uhr (bis 21.00 Uhr), vom 24. bis 26. Dezember ist er geschlossen.