Haan : Teddy Henschke nimmt den Hut

Haan Der langjährige Vorsitzende der Närrischen Zelle tritt ab

Als Vorsitzender der Närrischen Zelle ist Teddy Henschke fast untrennbar mit dem winterlichen Trödelmarkt in Haans Innenstadt verbunden. Wer kennt ihn nicht, wie er mit Hut und knallgelber Jacke bei den Ständen vorbeikommt und nach dem Rechten sieht – oder im Glühweinstand selbst hinter der Theke steht. In Haan ist Teddy Henschke eine Institution, genauso im Einzelhandel, hat er sich doch 1985 schon selbständig gemacht. „Ich haben den ersten CD-Laden aufgemacht“, erzählt er. Damit wurde sein Hobby zum Beruf. „Ich habe Musik gemacht als mobiler DJ“, erinnert er sich. „Da muss man Platten haben.“ Deshalb lag es nah, einen CD-Laden zu eröffnen. So kam er günstiger an die Platten für seine DJ-Auftritte heran. Aber dann kam das Internet, es wurde immer mehr Musik heruntergeladen und der CD-Laden in Haan konnte sich nicht mehr halten. „Wir haben langsam aufgehört, so dass die Kunden es mitbekamen.“ Das war im Jahr 2000. Aber Teddy Henschke und seine Frau hatten noch andere Hobbys. „Wir haben immer gerne gekocht“, verrät er. So kam es, dass sie einen Imbissstand bei der Baumarkteröffnung am 1. Oktober 1995 aufstellten. „Dann fing der Baumarkt an rumzunerven“, erzählt Teddy, denn die Ergänzung durch den Imbiss kam bei den Kunden gut an. Als dann Teddys Schwiegermutter in Rente ging und nach einem neuen Betätigungsfeld suchte, entschlossen sich die Henschkes 1998 dazu, den Imbiss dauerhaft zu betreiben. 2017 zog der Baumarkt um und stellte Auflagen an den Imbiss, mit denen die Henschkes nicht einverstanden waren. Nun wird Teddy Henschke seinen Job an den Nagel hängen. Seine Firma hat er inzwischen verkauft, denn er wird gemeinsam mit seiner Frau aus Haan wegziehen. „In die Nähe von Eberswalde“, verrät er. „Da steht mein Elternhaus.“ Die Wohnung seines Onkels wird künftig das Hauptdomizil der Henschkes werden. Sie liegt direkt an einer Schleuse. Und damit perfekt für das Hobby des Ehepaares. „Boot fahren“, sagt Teddy. Er ist inzwischen 63 Jahre alt und seine Frau ist gesundheitlich angeschlagen. Deshalb wollen die beiden künftig ihr Leben genießen. „Wir wollen den Urlaub, den wir die ganzen Jahre nicht gemacht haben, nachholen.“ Und eine Idee hat er auch schon. „Wir wollen Deutschland mal auf dem Wasser erkunden“, verrät Teddy. „Es soll ja mehr Wasserstraßen geben als Autobahnen.“ Also einfach aufs Boot und los geht’s. „Das Gute ist, wir haben überall Verwandtschaft.“ So kann er sein neues Motto „Nach dem Ablegen mit dem Boot fängt die Entschleunigung an“ mit Familienbesuchen verbinden. Teddy Henschke wird im Februar den Hut nehmen und über 600 Kilometer weit wegziehen – aber eins verspricht er jetzt schon: „Die Haaner sind mich nicht los.“ Denn Teddy möchte nicht nur seinen Nachfolger Bastian Mey in den ersten Jahren unterstützen, sondern wird auch weiter bei der Organisation des Trödelmarktes mithelfen und bei den Veranstaltungen dabei sein. „Ich habe hier Übernachtungsmöglichkeiten.“ Wer weiß, vielleicht kommt er ja sogar mal mit seinem Boot aus Eberswalde.