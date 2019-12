Unfall in Gruiten : Lastwagen fährt auf Kleinwagen

Bei dem Unfall wurden sowohl der Mini als auch der Lkw erheblich beschädigt. Foto: Kreispolizei Mettmann

Eine Verletzte und rund 11.000 Euro Schaden forderte ein Auffahrunfall am Donnerstag auf der Parkstraße in Haan-Gruiten. Wie die Polizei am Nachmittag berichtete, fuhr gegen 9.30 Uhr ein 42-jähriger Euskirchener mit seinem Lastwagenüber die Parkstraße in Gruiten.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen übersah er dabei einen abbremsenden BMW Mini One einer 47-jährigen Solingerin. Der Lkw prallte auf den Mini auf, wodurch dieser um die eigene Achse geschleudert wurde. Die Solingerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, das sie aber nach einer ambulanten Behandlung wieder wieder verlassen konnte. Der Lkw-Fahrer wurde noch an der Unfallstelle ärztlich behandelt, blieb aber unverletzt. Sowohl der Lkw als auch der Mini mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Unfallstelle zur Dauer der Unfallaufnahme ab.

(-dts)