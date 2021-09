Kunst in Haan : Spannende „Familien-Angelegenheit“ in der Alten Pumpstation

Spannende „Familien-Angelegenheit“ in der Alten Pumpstation

Kunst in Haan

Haan Der gebürtige Haaner Künstler Franz Leinfelder und sein Sohn Maximilian stellen erstmals gemeinsam aus. Der Titel: „Collagen und Gemaltes“.

Endlich wieder eine Kunstausstellung in der Alten Pumpstation. Der gebürtige Haaner Künstler Franz Leinfelder zeigt erstmalig zusammen mit seinem Sohn Maximilian eine Auswahl des kreativen Schaffens von zwei Generationen mit großem Altersunterschied. „Collagen und Gemaltes“ nennen sie ihre Gemeinschaftsschau.

Tatsächlich konnten im veränderten Kunstraum Pumpstation insgesamt 95 Bilder gehängt werden. Dazu kommen noch viele Kunstobjekte. Verändert deshalb, weil die gläserne Raumskulptur „Cube“ jetzt einen dominierenden Teil der Kunsthalle ausmacht. Die meist großformatigen Bilder von Vater und Sohn Leinfelder sind jetzt gleich auf mehreren Ebenen zu besichtigen. Unten hängen sie an den riesigen Wänden rund um den „Cube“ in der Raummitte und oben auf der Raumskulptur, die über eine Treppe erreicht wird, sind die Bilder schwebend an der riesigen Geschossdecke installiert.