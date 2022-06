Ausstellung im Schmölderpark : Bilder zwischen Blumen und Bäumen

Mönchengladbach Frauen, Landschaften und bunte Bleche: „Art of Schmölderpark“ geht in die zweite Runde. Die „5 Kreativen“ trotzten dafür dem unsicheren Wetter.

Annika Hähnlein, Kalla Frambach, Bernd Gothe, Marijke Nußbaum und Ursula Schiffer stellten am Sonntag für einen Tag ihre Bilder und Objekte im und rund um den Pavillon im Schmölderpark aus. „Art of Schmölderpark“ ist eine Aktion des Fördervereins Schmölderpark, die, wie Vorstand Horst Hübsch erklärte, in der Coronazeit entstanden ist. Als Laudator hatte Hübsch Horst Thoren eingeladen, der die Gäste begrüßte und das glückliche Zusammentreffen von netten Menschen, Natur und Kunst betonte. Gut gelaunt führte er kurze Interviews mit den Ausstellenden. So erfuhren die Gäste, dass Kalla Frambach in seiner Lackiererei Zweikomponentenlacke auf Mdf-Platten schichtet. Zu seiner Kunstinspiration befragt, antwortete er: „Das mach ich abends nach Feierabend, wenn ich mich geärgert habe.“