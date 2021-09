Sitzung in Haan : JuPa wird im Dezember neu gewählt

JuPa-Koordinator Daniel Oelbracht während der Stimmen-Auszählung bei der Wahl für das derzeit amtierende Jugendparlament. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Das Jugendparlament kehrte diese Woche aus der Sommerpause zurück. Untätig waren die Jungparlamentarier über die Ferien nicht. Ab sofort gehen ihre Interviewvideos mit den Bundestagskandidaten online.

Von Cristina Segovia Buendía

An Motivation mangelt es den Mitgliedern des Haaner Jugendparlamentes (JuPa) auf den letzten Metern ihrer Legislaturperiode nicht. Zum Endspurt geben sie sogar noch mal Vollgas, um das Gremium der Haaner Jugendlichen in der lokalpolitischen Landschaft auch für die Zukunft bestmöglich zu verankern. Im Dezember nämlich stehen Neuwahlen an, die das JuPa schon seit Monaten vorbereitet: Bis zum 8. November können sich interessierte Jugendliche zwischen zwölf und 21 Jahren als Kandidaten aufstellen lassen. Gewählt wird anschließend vom 6. bis 10. Dezember an den weiterführenden Schulen sowie am 11. Dezember im Rathaus, wo im Anschluss die Auszählung vorgenommen wird. Um die Werbetrommel zu rühren und möglichst viele Jugendliche für die Mitarbeit als Jungparlamentarier zu begeistern, werden in den kommenden Wochen Vertreter des Gremiums sowie JuPa-Koordinator Daniel Oelbracht und Jugendreferent Peter Burek die Schulen besuchen und informieren.

Doch nicht nur ihre eigene Wahl haben sie im Blick: Als Entscheidungshilfe für Erstwähler bei der anstehenden Bundestagswahl hat das JuPa Interviews mit allen Bundestagskandidaten des Wahlkreises geführt und Videos gedreht, die ab sofort online auf den Kanälen des Haaner Jugendparlamentes zu sehen sein sollen.

Dass dessen Arbeit in der Verwaltung mittlerweile Gewicht hat und wertgeschätzt wird, sieht Vorsitzender Dominic Budych darin bestätigt, dass das Gremium bei Plänen etwa zur Umgestaltung des Bachtals frühzeitig mit ins Boot geholt wird, um auch eigene Ideen zu Mülleimern, Sitzbänken und Spielgeräten einzubringen und nicht etwa erst am Ende eines langen Prozesses Pläne von anderen abnicken sollen. „Ich finde es toll“, sagte JuPa-Mitglied Roxy Zambon bei der jüngsten Gremiumssitzung, die mangels freien Räumlichkeiten erneut online stattfand. „Das Jugendparlament hat sehr viele Gestaltungsideen eingebracht, die sich nun in den Plänen zur Umgestaltung wiederfinden.“

Um seine gute Arbeit und die erkämpfte Stellung zu potenzieren, wünscht sich das Jugendparlament eine Satzungsänderung bezüglich der Anzahl ihrer Mitglieder. Bislang bestand das JuPa aus zwölf gewählten Jugendlichen. In Zukunft, so der Wunsch, sollte das Gremium auf 15 Jungparlamentarier ausgeweitet werden. Budych begründet, dass so die anfallende Arbeit besser verteilt werden könnte und für die steigende Anzahl an Kandidaten auch die Chance wächst, einen begehrten Platz zu ergattern. Außerdem, führte er an, bestehen die Jugendparlamente der anderen Städte des Kreises aus deutlich mehr Mitgliedern.

Auch beim Thema Luftfilter an Schulen hat das Jugendparlament eine klare Meinung: „Wir müssen alles dafür tun, um jetzt die Situation an den Schulen zu verbessern, und wenn Luftfilter neben weiteren Testungen und Lüftung ein weiterer Baustein dafür sind, dann sprechen wir uns klar dafür aus“, sagt Roxy Zambon überzeugt. Homeschooling müsse unbedingt verhindert werden. Kinder und Jugendliche seien in dieser Pandemiezeit häufig zu kurz gekommen. „Homeschooling ist nett als kurzzeitige Überbrückung, kann aber kein Dauerzustand sein“, betont auch Dominik Budych.

Doch nicht nur in eigener Sache hat sich das Jugendparlament als ernst zu nehmendes Sprachrohr entwickelt. Immer häufiger suchen und finden auch andere Gremien und Organisationen Hilfe und Unterstützung im JuPa. Das Kinderparlament etwa wollen die Jugendlichen beim Antrag zur Installierung von Wasserspendern in allen Haaner Schulen unterstützen. Und mit dem Seniorenbeirat wollen sie bei einem öffentlichen Stand am 2. Oktober auf dem unteren Marktplatz gemeinsam für die nun wieder anlaufende Taschengeldbörse werben, bei der Senioren und Jugendliche gleichermaßen voneinander profitieren.

Die gewünschte Satzungsänderung des Jugendparlaments muss vom Rat bestätigt werden und ist erst mit der Veröffentlichung im Amtsblatt gültig. Ob das noch in dieser Legislaturperiode klappt, sodass die Änderung schon bei der anstehenden Wahl greift, ist noch ungewiss.

Die Pläne zur Umgestaltung des Haaner Bachtals sollen am 7. Oktober in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Bau vorgestellt werden.