Haan : Offenbar erste Erfolge gegen PS-Poser-Szene in der Gartenstadt

Haan Ein Ortsbesuch bei geplagten Anwohnern, die unter dem allabendlichen Geknatter leiden, und Gespräche mit den jungen Verursachern an der betroffenen Bundesstraße 228 zeigen offenbar Wirkung.

In Haan hat das Phänomen zugenommen – eine Vielzahl von Beschwerden gibt es Meike Lukat zufolge seit Monaten. Die Politikerin, die von Beruf Polizistin ist, berichtete jetzt, sie sei nicht nur von Anwohnern an der B228 auf die in den stillen Abendstunden veranstalteten Rennen und lautstarken „Auspuff- und Motorentests“ hingewiesen worden. Auch am und um den Karl-August-Jung-Platz herum würden immer wieder „Testfahrten“ veranstaltet, mit Fast-Food-Müll als Hinterlassenschaft.