Stadtentwicklung : Kaufinteressent fürs alte Baumarktgelände

Ein klassisches Problem des Leerstands: Lastwagen-Fahrer nutzten den Parkplatz des früheren Baumarktes an der Böttinger Straße zuletzt oft zur Übernachtung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Im Stadtentwicklungs-Ausschuss am kommenden Dienstag wird darüber beraten, ob das Grundstück an der Böttinger Straße in ein reines Gewerbegebiet umgewandelt oder auch für teilweise Wohnnutzung freigegeben werden soll.

Zuletzt stand es eher wegen mutwilliger Beschädigungen an dem leer stehenden Gebäude oder wegen der Nutzung als Lkw-Übernachtungs- und Müllablageplatz in der Diskussion. Doch jetzt gibt es eine gute Nachricht rund um das Grundstück des ehemaligen Hagebaumarkts in der Haaner Innenstadt. Ein Unternehmen soll ernsthaftes Kaufinteresse für das Areal an der Böttinger Straße bekundet haben. Dies bestätigte die Stadtverwaltung jetzt auf Anfrage.

Details zum Stand der Verhandlungen sollen in der Sitzung des Stadtentwicklungs-Ausschusses (SUVA) in der kommenden Woche mitgeteilt werden.

Info Verschiedene Aspekte prägen das Grundstück Das Grundstück ist heute geprägt durch das Gebäude des ehemaligen Baumarktes und die nach Süden vorgelagerte Parkplatzfläche. Die Andienung des Gebäudes erfolgt derzeit an der Südwestseite. Im Süden schließen sich Gewerbegebiete an, auch die im Westen angrenzende Straße am Güterbahnhof nimmt ausschließlich die Verkehre zum nördlich der Brücke Flurstraße gelegenen Gewerbebetrieb auf. Östlich der Böttingerstraße befindet sich ein Umspannwerk.

Dann geht es auch um die Frage, wie das Grundstück künftig genutzt werden soll. Im Rathaus sähe man am liebsten ein reines Gewerbegebiet an der Stelle. Bisher ist es als „Sondergebiet Baumarkt/Gartencenter“ ausgewiesen. Doch seit dem Umzug des Hagebaumarkts an die Düsseldorfer Straße im Sommer 2017 steht das rund 8600 Quadratmeter große Gelände leer.

Die Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan möchte in der Sitzung eine politische Mehrheit für die Idee begeistern, an der Böttinger Straße zukünftig in Teilen auch Wohnnutzung zuzulassen: Demnach könnte für Handwerks- oder kleinere Gewerbebetriebe im Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss jeweils eine Gewerbefläche ausgewiesen, dem Inhaber im zweiten Obergeschoss aber auch das Wohnen ermöglicht werden.

Denkbar wäre auch eine Stadt- oder Mehrzweckhalle im Erdgeschoss sowie Büroflächen darüber. „Da Freiflächen für Gewerbe, aber auch für Wohnen immer weniger werden, müssen wir neu denken“, findet WLH-Fraktionschefin Meike Lukat.

Die Stadtverwaltung sieht dagegen für einen solchen Vorschlag unüberwindbare Schwierigkeiten. Eine Nutzung zu Wohnbauzwecken scheide aus, schreibt sie in ihrer Beschlussvorlage. Grund seien unter anderem „die unmittelbare Lage des Grundstückes entlang der Bahnlinie“, die „angrenzenden zum Teil erheblich belasteten Straßenzüge“ sowie eine über das Gebiet führende Strom-Hochspannungsfreileitung.

Gegen eine Nutzung mit Einzelhandel – grundsätzlich nicht unmöglich – spricht der Stadt zufolge, dass dafür noch Flächen im Bereich des neuen Hagebaumarkt-Standorts an der Düsseldorfer Straße zur Verfügung stehen.