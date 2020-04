Nach dem „Car“-Friday in Düsseldorf : FDP will Auto-Poser mit Pollern vom Rheinufer fernhalten

Düsseldorf Am „Car“-Freitag bevölkerten die Auto-Poser die Promenade. OB-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann wirbt jetzt im Stadtrat um Gegenmaßnahmen.

Es war 2019 so und auch dieses Jahr: Über die Rheinuferpromenade paradierten am „Car“-Friday die Autos dicht an dicht. Zudem standen Menschen in Gruppen beieinander, als gebe es Corona nicht. „Das war die pure Provokation“, sagt FDP-Chefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Oberbürgermeisterkandidatin ihrer Partei. Sie wohnt in der Nähe der Promenade, einige Anwohner hatten sich bei ihr beklagt.