Aus dem Polizeibericht : Fahrerfluchten: Polizei sucht Zeugen

Hilden/Haan Nach vier aktuellen Unfallfluchten aus den letzten Tagen in Hilden und Haan hoffen die Ermittler der Kreispolizei Mettmann bei der Suche nach den noch unbekannten Verursachern auf Zeugenhinweise.

(-dts) Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat ein unbekannter Autofahrer zwischen 14 Uhr am Dienstag und 10.20 Uhr am Mittwoch in Haan einen grauen Kia Carens beschädigt. Dieser Wagen stand in einer Parklücke an der Martin-Luther-Straße, auf Höhe der Hausnummer 33.. Der Unfallverursacher beschädigte den Carens an der hinteren Stoßstange - vermutlich beim Parken. Dabei entstand am Kia ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Der Unfallverursacher fuhrt davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise unter Telefon 02129 9328-6480.