Haan : Warum Ratssitzung nicht gleich Ratssitzung ist

Haan Trotz allgemeinem Lockdown tagte in Haan am 31. März der Stadtrat. Mittlerweile haben Geschäfte und Restaurants wieder geöffnet, Friseure, ja sogar Saunabetriebe sollen folgen. Doch die für den 16. Juni geplante Sitzung des Bürgerparlaments wird wohl abgesagt.

Die Tagesordnung enthält 31 Punkte: Wenn der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am kommenden Dienstag, 26. Mai, um 16.30 Uhr im Schulzentrum Walder Straße zusammenkommt, haben die Mitglieder einiges zu bearbeiten. Doch dies ist nur der Auftakt. Es folgen sechs weitere politische Fachausschüsse, bevor am Dienstag, 9. Juni, der Haupt- und Finanzausschuss tagt. Bis auf den Bauausschuss finden alle politischen Gremien in der Aula des Schulzentrums Walder Straße statt. Das wäre auch der Ort für die Sitzung des Stadtrats am 16. Juni gewesen – wenn es sich die Verwaltung nicht anders überlegt hätte.

Die Sitzung, so gab Bürgermeisterin Bettina Warnecke jetzt bekannt, solle abgesagt werden. Stattdessen könne der Haupt- und Finanzausschuss gewissermaßen als Ersatz-Rat einspringen. Begründung: „Ich möchte die Ratsmitglieder nicht unnötig einer Ansteckungsgefahr aussetzen.“ 39 Ratsvertreter, dazu mindestens zehn Stadtbedienstete plus Besucher – dies mache es schwer, die Mindestabstands-Regelung einzuhalten. Mithilfe eines sogenannten Umlaufbeschlusses, den jeder einzelne schriftlich bestätigen muss, sollen die Ratsmitglieder nun den Ausschuss ermächtigen, stellvertretend zu entscheiden und zwar mit allen Kompetenzen. Möglich macht das die Neuregelung eines Paragrafen in der Gemeindeordnung NRW. Demnach kann ein Stadtrat ihm obliegende Entscheidungen aus der Hand geben, wenn der Landtag „eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite“ feststellt und wenn zwei Drittel der Mitglieder des Rates zugestimmt haben. Laut Bürgermeisterin haben in Haan sogar alle zugestimmt – „mit Ausnahme der WLH-Fraktion“. Die ist angesichts der geplanten Absage aufgebracht: Die Feststellung des Landtags zu einer epidemischen Lage von landesweiter Tragweite laufe zwei Tage vor dem Ratstermin aus, ob ab dem 14.Juni die Corona-Schutzverordnung in dieser Form überhaupt noch gelte, sei also fraglich, argumentiert Fraktionschefin Meike Lukat. Selbst Hallenbäder und Saunabetriebe dürften ab dem 30. Mai wieder öffnen.