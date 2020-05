Aus dem Polizeibericht : Wanderer finden Zelt mit Cannabis

Dieses Gewächszelt fand der Zeuge in dem Wald in Haan. Foto: Kreispolizei Mettman/Kreispolizei Mettmann

Haan Polizei ermittelt jetzt zum illegalen Anbau im Bereich Unten Klophausen in Haan.

In einem Dickicht neben einem Trampelpfad im nicht bewirtschafteten Haaner Waldgebiet Unten Klophausen (südlich der Autobahn und westlich der Bahnstrecke) entdeckte ein Wanderer am Dienstagnachmittag ein oben halbrundes kleines Gewächszelt, in dem bislang noch Unbekannte offenbar vorhatten, Cannabis-Pflanzen anzubauen. Als sich der Zeuge das Zelt genauer anschaute, entdeckte er die Pflanzen und verständigte die Polizei. Tatsächlich stellten die Beamten vor Ort insgesamt zehn Pflanzkübel mit noch jungen Cannabispflanzen sowie Material zur Aufzucht der Pflanzen fest. Die Polizisten stellten die aufgefundenen Gegenstände sicher und haben nun ein Strafverfahren wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln eingeleitet.